Несовершеннолетний житель Киевщины шпионил в пользу России: фото

17-летний парень осуществлял фото- и видеосъемку военных объектов Сил обороны Украины, госорганов и органов местного самоуправления, а также объектов критической инфраструктуры.

Разоблачена агентурная сеть спецслужб РФ, в которую входил инженер-конструктор завода "Мотор Січ" и несовершеннолетний житель Киевской области.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении инженеру-конструктору завода "Мотор Сич" и 17-летнему жителю Киевщины по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

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По данным следствия, подозреваемые производили фото и видеосъемку военных объектов Сил обороны Украины, государственных органов и органов местного самоуправления, а также объектов критической инфраструктуры на территории Киевской области и города Запорожья.

Собранные данные через мессенджер Telegram подозреваемые посылали представителю спецслужб РФ. Последний за выполненную "работу" перечислял им денежные средства на банковские карты. Оба участника агентурной сети задержаны во время выполнения очередного задания от представителя спецслужб страны-агрессора.

Фото: Прокуратура Киевской области

По ходатайству прокуроров 17-летнему жителю Киевской области и жителю Запорожья избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Святошинском районе Киева среди ночи неизвестные запустили салют, чем изрядно испугали местных жителей. Инцидент произошел на столичной Борщаговке 24 марта.

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