Несла деньги на операцию: в Киеве в Медгородке двое воровок похитили у женщины 20 тысяч гривен (видео)

На обнародованном видео с камер наблюдения можно рассмотреть лица мошенниц.

В Киеве в Медгородке двое воровок похитили у пожилой женщины 20 000 гривен. Эти средства она несла на операцию.

Об этомсообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

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На обнародованном видео с камер наблюдения можно рассмотреть лица мошенниц.

"Вот и что теперь ей делать? Умирать, поскольку система никак не может справиться с этими ворами?", — говорится в подписи под видео.

Внимание! # Розыск! Эти две похабные лица вчера в Мед городке совершили кражу 20000 грн. Обокрали они летнюю женщину, которая несла эти средства на операцию. Вот и теперь ей делать? Умирать, так система никак не может справиться с этими ворами? # всеодноихнесадять Опубликовано Киев Оперативный среду, 16 июнь 2021

Напомним, в Киеве группа псевдомонахинь обокрала пенсионерку. Мошенницы заверили бабушку, что на ней "порча", а потому предложили помочь за деньги.

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