Несколько лет жили в больнице: в Киеве из Охматдета выписали сразу троих детей, которым сделали трансплантацию почек (фото)

Несколько лет жили в больнице: в Киеве из Охматдета выписали сразу троих детей, которым сделали трансплантацию почек (фото)

Дети еще будут приезжать на обследование в Охматдет, но им уже нет необходимости жить в больнице.

В Киеве из Охматдета выписали сразу троих детей, которым сделали трансплантацию почек.

Счастливчиками стали 9-летняя Даша из Белой Церкви, 9-летний Давид из Ровно и 14-летняя Настя из Черкасской области. Дети несколько лет жили в Охматдете, поскольку были привязаны к аппарату гемодиализа и ждали донорский орган, пока им не выпал шанс получить новые почки.

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Об этом сообщает пресс-служба Охмадета.

Донором для Даши и Давида стал мужчина из Ровно, родственники которого, после его смерти дали согласие на изъятие органов. Для Насти почку привезли из Полтавы.

"Единая государственная информационная система трансплантации (ЕДИСТ) определила пары донор-реципиент, потом начались дополнительные исследования для подтверждения иммунологической совместимости. После успешных анализов и подтверждения, что наши дети подходят как реципиенты, состоялись трансплантации", — говорится в сообщении.

Трансплантации прошли успешно, без осложнений, почки заработали.

Поздравить детей и пожелать им здоровья пришли врачи, медицинские работники больницы, друзья, родители, а также Национальная полиция, потому что мальчик Давид мечтает стать в будущем полицейским.

Дети еще будут приезжать на обследование в Охматдет, но им уже нет необходимости жить в больнице. Постепенно они смогут вернуться к обычной жизни.

Напомним, в Киеве мальчика, который оправился от лейкемии, в Охматдет приехали поздравить полицейские с собаками.

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