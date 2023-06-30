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Непогода в Киевской области: в пяти районах ветер и дождь привели к отключению света

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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295
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Непогода в Киевской области: в пяти районах ветер и дождь привели к отключению света

В последний день июня Киевскую область накрыла непогода / Фото: pixabay.com

Частичные отключения света наблюдаются в Бучанском, Обуховском, Бориспольском, Броварском и Вышгородском районах.

В Киевской области ремонтные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим. Они будут работать круглосуточно, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды, накрывшей Киевщину в последний день июня.

Об этом сообщает ДТЭК.

По данным компании, сильные ветер и дождь привели к частичным локальным отключениям в Бучанском, Обуховском, Бориспольском, Броварском и Вышгородском районах.

"Прилагаем максимум усилий, чтобы как можно быстрее устранить последствия непогоды", – добавляют энергетики.

Напомним, синоптики предупредили о резкой смене погоды в Киеве и области.

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Дата публикации
Просмотры
295
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