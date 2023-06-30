Непогода в Киевской области: в пяти районах ветер и дождь привели к отключению света

Частичные отключения света наблюдаются в Бучанском, Обуховском, Бориспольском, Броварском и Вышгородском районах.
В Киевской области ремонтные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим. Они будут работать круглосуточно, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды, накрывшей Киевщину в последний день июня.
Об этом сообщает ДТЭК.
По данным компании, сильные ветер и дождь привели к частичным локальным отключениям в Бучанском, Обуховском, Бориспольском, Броварском и Вышгородском районах.
"Прилагаем максимум усилий, чтобы как можно быстрее устранить последствия непогоды", – добавляют энергетики.
Напомним, синоптики предупредили о резкой смене погоды в Киеве и области.
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