Непогода в Киевской области: в пяти районах ветер и дождь привели к отключению света

Частичные отключения света наблюдаются в Бучанском, Обуховском, Бориспольском, Броварском и Вышгородском районах.

В Киевской области ремонтные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим. Они будут работать круглосуточно, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды, накрывшей Киевщину в последний день июня.

Об этом сообщает ДТЭК.

По данным компании, сильные ветер и дождь привели к частичным локальным отключениям в Бучанском, Обуховском, Бориспольском, Броварском и Вышгородском районах.

"Прилагаем максимум усилий, чтобы как можно быстрее устранить последствия непогоды", – добавляют энергетики.

Напомним, синоптики предупредили о резкой смене погоды в Киеве и области.

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