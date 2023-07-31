Непогода в Киевской области оставила без света 20 населенных пунктов: когда возобновят электроснабжение

Больше всего пострадали Бучанский и Фастовский районы области.

В Киевской области 20 населенных пунктов частично остались без электроснабжения из-за вчерашней непогоды.

Об этом сообщает ДТЭК "Киевские региональные электросети".

Как отмечают энергетики, за ночь из-за грозы с дождем вышли из строя 4 линии и 136 трансформаторных подстанций.

Больше всего пострадали Бучанский и Фастовский районы области.

Вернуть свет всем жителям Киевской области планируют сегодня, 31 июля, до конца дня.

Также продолжаются ремонтные работы по заявкам клиентов, оставшихся без света из-за предыдущего грозового фронта 26-27 июля.

Напомним, в Киевской области и в столице 31 июля — переменная облачность. Местами в области будет кратковременный дождь и гроза. Ветер южный 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет +13-18°, а днем поднимется до +23-28°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 15-17 ° тепла, днем — +25-27 °.

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