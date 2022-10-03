Непогода в Киеве натворила беды: объявлено штормовое предупреждение (видео)

В Киеве объявили штормовое предупреждение и непогода уже натворила беды.

В Киеве и области в понедельник, 3 сентября, объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Соломенском районе столицы непогода уже наделала беды: упало дерево, повредило авто и оборвало провода электросети. Оголенные провода оказались в луже.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 3 октября, в Киевской области временами будет идти дождь. Температура по области ночью 4-9°; днем 9-14°; в Киеве ночью 6-8°, днем 10-12°.

Напомним, в КГГА рассказали, когда в квартирах киевлян включат отопление и от чего зависит температура в помещениях.

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