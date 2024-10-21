Неожиданная находка в одном из районов Киева: где жили дети вельмож из Испании во время их гражданской войны и чем прославились (видео)

В Святошинском районе Киева на ул. Львовская, 25 расположена Гимназия Восточных языков. Это здание имеет очень интересную историю.

Известный краевед и киевед, писатель и публицист Кирилл Степанец рассказал историю этого здания на своем YouTube-канале.

"В 30-х годах прошлого столетия в Киеве был построен интернат для детей из Испании. К тому времени Испания была охвачена пламенем гражданской войны. Советский союз напрямую не вмешивался в события, но помогал республиканцам оружием, советниками и т.д. В частности даже у Эрнеста Хемингуэя в его книге о его воспоминаниях испанской войны "По ком звонит колокол", в частности, упоминается журналист из Киева, которого Хемингуэй назвал самым умным человеком в мире. Так вот, это был киевский журналист Михаил Кольцов-Фридлянд, расстрелянный затем по приказу Сталина. Так что испанская война оставила свое эхо в том, что известный киевский корреспондент даже попал в книгу Хемингуэя, который непосредственно участвовал в событиях испанской войны, а также в Киеве был сооружен санаторий для испанцев, для детей разных высокопоставленных чиновников, высоких чинов из Испании. Мало кто про это знает сейчас, потому что испанцев этих в 41-м году, накануне захвата Киева, в Башкирию эвакуировали и там они и остались", – рассказывает Кирилл.

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Киевовед отметил, что воспоминания об испанцах у местных жителей достаточно противоречивы, поскольку испанцы эти были со своим характером, плюс из зажиточных семей – развращены. "Они пренебрегали хлебом, а у нас в Украине хлеб всегда считался святым, тем более, сколько люди пережили голодовку. И только-только закончился Голодомор и здесь буквально из окон испанцы выбрасывали хлеб, потому что не хотели его есть", – объясняет он.

Кирилл Степанец рассказал, что потом этот интернат был закрыт, а после войны он стал сначала детским интернатом №1, а в конце 50-х годов впервые в Советском союзе именно в этом интернате ввели изучение китайского языка, а сейчас – это Гимназия Восточных языков.

Напомним, в Киеве в ночь на 14 февраля 2022 года перед полномасштабной войной в киевской Гимназии Восточных языков вспыхнул масштабный пожар. Тогда пламя охватило кровлю и два этажа школы. Выгорело не менее полутора тысяч квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

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