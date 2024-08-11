"Необходимо уничтожить военную инфраструктуру РФ": у Зеленского отреагировали на удар по Киевщине

Ермак говорит, что Россию нужно лишить возможности убивать украинцев.

В ночь на 11 августа произошло падение обломков ударного беспилотника на частные жилые дома в Броварском районе. Есть жертвы, среди которых – ребенок.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак жестко отреагировал на вражеский удар.

"Киевщина. Россияне убили 4-летнего ребенка и его отца. "Шахед" упал на дом. Также был тяжело травмирован 13-летний ребенок. Россия продолжает убивать людей. Украина же уничтожает военные объекты врага. Чтобы прекратить убийство гражданских украинцев, нужно лишить россию возможностей убивать. Необходимо уничтожить ее военную инфраструктуру, поскольку другие аргументы враг не воспринимает", — написал он.

Напомним, в Киевской области в результате российской атаки погибли мужчина и ребенок. Ночью Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и группами ударных дронов.

Взрывы раздались в Киеве, Полтавской общине, Хмельницкой области и в Белой Церкви Киевской области, где работала ПВО.

Читайте также: