Немного задержалась на эскалаторе: в киевском ТРЦ женщина жестоко избила девушку (фото)

Девушка получила травму головы, потерю крови и вынуждена была взять больничный.

В Киеве в ТРЦ Ocean Plaza женщина напала на девушку из-за того, что она приостановилась на эскалаторе и якобы мешала ей пройти. Нападавшая дважды толкнула девушку и побила ее зонтиком, который отобрала у пострадавшей.

Об этом сообщил "Киев оперативный" и обнародовал фото.

Девушка получила травму головы, потерю крови и вынуждена была взять больничный. У девушки на лице теперь останется шрам.

По словам пострадавшей, в этот день она прогуливалась с другом по торговому центру. Они уже собрались выходить и начали спускаться по эскалатору. Когда девушка немного задержалась, ее толкнула в спину недовольная женщина.

"Я остановилась перед входом на эскалатор. Эта женщина, вместе с мужем, наверное, шли позади меня, потому что я почувствовала только сильный толчок и фразу: "Ты стоишь или ты идешь?". Я пропустила этот момент и когда мы спустились вниз, то пошли быстрее, я обернулась посмотреть на девушку, на что услышала фразу: "Что ты смотришь на меня? Что, сказать мне что-то хочешь?". Я ответила, что хочу и смотрю", — рассказала пострадавшая.

Киев Оперативный

Наверное, такой ответ разозлила женщину, она подбежала и толкнула девушку прямо в стеклянную дверь.

Девушка сказала, что женщина неадекватная и это еще больше разъярило нападавшую. Она начала кричать: "Ты не знаешь, с кем связалась, ты сейчас будешь бежать от меня", а затем выхватила у девушки зонтик и начала бить ее по лицу.

Пострадавшая вызвала на место инцидента полицию и скорую. Однако нападавшая к тому времени уже пропала.

Девушка собирается ее разыскать, чтобы женщина ответила за свои действия.

"Я считаю, что этот человек должен понести ответственность за свой поступок, и я это точно просто так не оставлю. А завтра чей-то ребенок случайно наступит ей на ногу, то она его убьет? Это неадекватный человек, ей нельзя находиться в обществе", — отметила девушка.

Отметим, что мужчины в конфликт не вмешивались.

Паблик "Киев оперативный", опубликовавший информацию об этом инциденте, готов выслушать и другую сторону конфликта.

Напомним, в Киеве руководитель ОСМД набросился на подростка, который возвращался домой, и едва его не убил.

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