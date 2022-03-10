Немецкие бизнесмены и граждане передали более 100 млн евро в помощь Украине, - Кличко

Немецкие бизнесмены и граждане передали более 100 млн евро в помощь Украине, - Кличко

Немецкий бизнес и граждане собрали более 100 млн. евро для Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он обнародовал видео, где его брат Владимир благодарит за поддержку.

«Более 100 миллионов евро от немецкого бизнеса и немецких граждан, к которым мы обратились поддержать Киев, Украину и ее защитников! Денежные средства и тонны гуманитарной помощи собрали, в частности, благодаря эфирам на немецком телевидении», - написал Виталий Кличко.

Он отметил, что вместе с братом продолжает привлекать помощь для Украины.

«Мы с братом искренне благодарны каждому, кто сегодня поддерживает нашу страну, наших защитников, украинский народ! И мы продолжаем привлекать помощь, где можем и как можем», - подытожил мэр Киева.