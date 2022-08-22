Немецкая очная клиника в Киеве. Новые возможности лечения катаракты без операции

Качественное зрение в настоящем ритме жизни занимает главную нишу активности человека. Возникающие проблемы со зрением приводят к ухудшению качества жизни. Современный мир быстр и изменчив, поэтому для лучшей адаптации необходимо иметь лучшее зрение. Именно для этого создана Немецкая очная клиника, которая обеспечит своевременную и безупречную поддержку зрения на самом высоком уровне.

Одной из актуальных проблем есть изменения в хрусталике глаза. Наиболее современный метод коррекции дальнозоркости и пресбиопии – применение мультифокальных линз, имитирующих наиболее точно работу собственного хрусталика. С нарушением рефракции такого типа рано или поздно сталкивается практически каждый человек. Речь идет о дальнозоркости и пресбиопии, прерогативе взрослого населения после 40-45 лет. В этом возрасте хрусталик глаза уплотняется, теряет способность изменять свою форму, становится менее пластично, прозрачной, поэтому для работы вблизи человеку уже нужны очки или вторая пара очков, если Вы пользовались очками вдаль.

Специалисты медицинского центра «Немецкая глазная клиника» всегда стремятся использовать в своей работе самые передовые, адаптированные в практике, существующие на данный момент в мировой офтальмохирургии.

Помутнение хрусталиков влияет на остроту зрения Катаракта может возникнуть в одном или обоих глазах, но не распространяется с одного глаза на другое. Большинство катаракт возникает вследствие старения организма, и они широко распространены среди людей в возрасте от 45 лет и пожилых. Если катаракту не лечить, она приводит к прогрессирующей потере зрения и может повлиять на вашу повседневную деятельность, например чтение, использование компьютера и вождения. К счастью, операция по удалению катаракты и замене имплантатом искусственного хрусталика (также известного как интраокулярная линза) безопасна и эффективна. Более половины всех украинцев в то или иное время имели катаракту до 60 лет.

Повреждение от катаракты невозможно восстановить, но возможно прооперировать.

Мы оказываем только высокоспециализированную офтальмологическую помощь. Наши хирурги работают с квалифицированными врачами и оптомэтристами, обеспечивая высокий уровень хирургической предоперационной и послеоперационной помощи, индивидуальной для каждого пациента; что приводит к исключительным результатам. Все они имеют высокий уровень подготовки. После консультации и предварительного осмотра врачом ваш хирург сможет использовать ваши результаты, чтобы точно оценить, какое лечение или операция вам нужна, какие первоклассные имплантаты ИОЛ (интраокулярные линзы) лучше всего подходят для вас, и на какие затраты на лечение вы можете рассчитывать.

Методика удаления катаракты это одна из самых безопасных и индивидуальных процедур для коррекции близорукости, дальнозоркости или астигматизма. Мы объединяем самые современные и точные технологии в своей практике.

Комплексное обследование здоровья глаз может выявить такие заболевания как катаракта, глаукома и сосудистые изменения, сахарный диабет, которые влияют не только на глаза, но и на общее состояние здоровья. В немецкой клинике наше инновационное технологическое оборудование позволяет нам обнаруживать даже малейшие изменения вашего зрения и здоровья глаз. Используя современное диагностическое оборудование, мы можем определить ваши факторы риска различных заболеваний глаз и всего организма, которыми во многих случаях можно учесть при раннем выявлении.

С определенного возраста, обычно от 40 до 50 лет, каждый человек зависит от очков для чтения, даже те, кто раньше имел безупречное зрение.

Использование трехфокальных или мультифокальных линз последнего поколения является первоклассным методом коррекции пресбиопии или катаракты и позволяет вести активную жизнь, не используя дополнительную коррекцию очками. С нами вы можете чувствовать себя в безопасности. Немецкая клиника использует самые современные технологии в области офтальмологии.

Наше стремление обеспечить потребности наших пациентов в качественном лечении, максимально удовлетворив их потребности.

Наша команда отличается индивидуальным подходом к каждому отдельному пациенту, воплощая инновационные подходы в лечении.

Мы годами работали над внедрением передовой медицины, основываясь на нашей вере и практике восстановления физиологичности зрения с помощью минимально инвазивного лечения, внедряя современное лечение в Украине и за ее пределами для улучшения качества жизни каждого.

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