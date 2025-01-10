Некоторые районы Киева остались без света: что известно

В частности, света нет в Троещине.

Утром пятницы, 10 января, в некоторых районах Киева произошло отключение света. Пока не сообщалось о повреждении объектов энергетики из-за атаки РФ.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и ДТЭК.

Разные паблики пишут, что без света осталась часть домов Троещины. По словам жителей, электроэнергия исчезла внезапно.

Свое. очередь, в ДТЭК объяснили, что причина отключений света – аварийная ситуация. Энергетики уже пробуют ее ликвидировать. Свет жителям Деснянского района обещают восстановить до 8:00.

Как сообщалось, ночью на 10 января армия РФ атаковала Киев дронами. В Сети пишут, что беспилотник влетел в многоэтажку.

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