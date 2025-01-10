Неизвестные "мажоры" перекрывали движение в центре Киева и вызывающе включали российскую музыку: видео

В полиции Киева разыскивают участников скандальных событий, чтобы привлечь к ответственности.
В Сети появилось видео, на котором неизвестные "мажоры" в центре Киева перекрывают движение транспорта и вызывающе включают российскую музыку, когда проезжают мимо мемориала погибших воинов.
На опубликованных кадрах видно, что во время езды по Крещатику они также подрезали другие автомобили и даже разбрасывали доллары.
При этом один из молодых людей нагло заявил, что "все проблемы решат "подарки" от их родителей".
Также они перекрывали движение транспорта возле Арены-сити, чтобы покурить.
В полиции Киева сообщили, что разыскивают участников этих событий, чтобы привлечь к ответственности.
"Полицейские выясняют, когда произошло событие и всех его участников с целью привлечения к ответственности", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Киеве был задержан мужчина, который унижал погибших на аллее памяти воинов на Майдане Независимости.
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