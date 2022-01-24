Неделя будет снежной: прогноз погоды в Киеве на 25-30 января.

Неделя будет снежной: прогноз погоды в Киеве на 25-30 января.

В столице ударят морозы.

Погода в Киеве почти всю неделю, 25-30 января, будет снежной. Также синоптики прогнозируют морозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Во вторник, 25 января, днем ожидается -5 -7 градусов, ночью -9 -11 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В среду, 26 января, заснежит. Днем -1 -3 градуса, ночью -7 -9 градусов. Ветер северо-западного направления, 5-10 м/с.

В четверг, 27 января, снег будет идти только днем. Ночью без осадков. Температура воздуха днем -1 -3 градуса, ночью -7 -9 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В пятницу, 28 января, осадки прогнозируют днем и ночью. Температура воздуха -1 +1 градус днем, -3 -5 градусов ночью. Ветер западного направления, 5-10 м/с.

На выходных, 29-30 января, также пойдет снег. Днем ожидается -1 +1 градус, ночью -3 -5 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с.

Напомним, что сегодня утром, 24 января, на горе Поп Иван Черногорский, где расположена станция карпатских спасателей, ударило 23 градуса мороза. Утреннее фото своей обледенелой станции чрезвычайники опубликовали в Сети.

Сегодня на юге, востоке и в центре страны прогнозируют метели | Погода в Украине

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