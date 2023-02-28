"Нечем кормить": в Киеве без корма остались десятки кошек, которых ранее военный вывез из-под обстрелов

В Киеве небезразличных просят помочь приюту для кошек, которые уже почти неделю практически голодают. Животными занимается женщина погибшего военного, ранее вывезшего из-под обстрелов 57 кошек.

Об этом сообщила на своей странице у Оксана Юрьева.

"Сейчас нечем кормить приют. Если у кого-то будет возможность поделиться кормами, человек просит любой, хоть самый дешевый, буду очень благодарна. Сейчас уже неделю котики практически голодают", — написала знакомая сиделке кошек.

По словам женщины, о животных заботится жена погибшего украинского военного.

"Я когда-то писала пост о военном, который вывез из-под обстрелов 57 кошечек и сам погиб. Сейчас этим занимается жена, но она на пенсии, а выплат еще не было. Если кто-то сможет поделиться кормом, напишите или позвоните, номер оставлю свой и Анин", — попросила Оксана Юрьева.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как сестры-киевлянки эвакуировали 47 кошек и собаку во время наступления российской армии на столицу.

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