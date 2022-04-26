Небольшой дождь и потепление: прогноз погоды в Киевской области на 27 апреля

Небольшой дождь и потепление: прогноз погоды в Киевской области на 27 апреля

В Киеве и области 27 апреля ожидается потепление и небольшие дожди.

Осадки будут ночью, днем будет сухо.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

27 апреля в Киевской области и Киеве ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, умеренный.

Температура по области ночью +4..+9°, днем +11..+16°; в Киеве ночью +7..+9°, днем +12..+14°.

Напомним, последняя неделя месяца, 25 апреля — 1 мая, в Украине будет теплой, но дождливой.

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