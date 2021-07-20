Небо покрылось тучами и загремело: Киев снова накрыли дожди

На следующий день после мощного ливня и потопа в столице снова задождило.

Во вторник, 20 июля, Киев снова накрыли обильные дожди.

Около 15:10 небо затянулось облаками и начало греметь в частности в Подольском районе столицы.

ТСН.ua

Киевские власти сообщили, что на этот раз готова устранять последствия непогоды: для этого задействованы 13 бригад гидрослужб и 37 бригад с ручной уборки КК "Киевавтодор" - всего 315 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. К работе задействована специальная техника - гидромониторы, гидроэлеваторы, мотопомпы.

Техника гидротехнических служб коммунальных предприятий дежурит на местах возможных подтоплений, а специалисты постоянно мониторят ситуацию на дорогах.

В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах горожан просят обращаться в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел .: 284-74-19.

Напомним, в понедельник, 19 Июль Киев накрыла непогода. Грозовой фронт принес с собой град и порывы шквального ветра. Сильный дождь затопил разные районы столицы, а также вывел из работы станции метро "Берестейская" и "Академгородок". Сильный дождь застал жителей столицы врасплох, однако не все поспешили прятаться от непогоды в домах.

Непогода в Киеве: за полчаса сильного дождя выпала недельная норма осадков

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку