Не заплатила за поездку и пожаловалась на изнасилование: в Киеве задержали девушку и трех парней за похищение таксиста

Задержанным грозит до пяти лет заключения.

В Киеве задержали девушку и трех парней за похищение водителя такси.

Фигуранты затянули таксиста в квартиру и избили, а для решения конфликта предложили отдать им 25 тысяч долларов США. Таким образом правонарушители пытались решить конфликтную ситуацию, возникшую между ними накануне.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В столичную полицию обратился мужчина и сообщил о том, что неизвестные лица удерживают его товарища в квартире на проспекте Валерия Лобановского. По указанному адресу немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, сотрудники полка полиции особого назначения №1 и врачи.

Полицейские выяснили, что накануне молодой человек, который работает в такси, подвозил пассажиров по адресам, однако оказалось, что у одной девушки-пассажа нет денег. В результате между водителем и девушкой возникла ссора, о которой она рассказала своим друзьям, а также добавила, что ее якобы изнасиловали.

Трое парней решили "помочь разобраться" в ситуации, поэтому позвонили таксисту и под предлогом возврата забытых вещей в автомобиле попросили его вернуться. Когда водитель прибыл по указанному адресу, злоумышленники затащили его в дом и в течение нескольких часов избивали. Кроме того, нападавшие предложили ему решить "вопрос" за 25 тысяч долларов США.

При силовой поддержке спецназовцев, сотрудники полиции попали в помещение, где обнаружили девушку с тремя молодыми людьми и в одной из комнат — 21-летнего потерпевшего. Парня с ушибами и переломами госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

Полицейские задержали фигурантов в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи выяснили, что это — жительница Киевской области, 2000 года рождения, и жители столицы, 2000, 2001 и в 2002 года рождения, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались.

По данному факту следователь Соломенского управления полиции начал досудебное расследование по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Четырем правонарушителям сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве таксист Bolt забрызгал пассажирку с 6-летним ребенком газовым баллончиком после того, как она отказалась с ним ехать. Клиентка такси с ребенком не предупредила водителя о необходимости в салоне автокресла. Это, по словам женщины, разозлило таксиста, сначала он начал грубо ругаться, а затем применил баллончик.

Позже служба такси Bolt заблокировала аккаунт водителя и отключили его от платформы Bolt.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку