Не заплатил за ремонт: в Киеве группа иностранцев похитила 32-летнего мужчину, который задолжал деньги

Копы ввели в столице спецоперацию по розыску и задержанию злоумышленников.

В Киеве группа иностранцев похитила 32-летнего мужчину, который задолжал им деньги за ремонт в квартире.

Четверо фигурантов избили потерпевшего, затащили его в машину и пытались выехать за пределы города.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Копы ввели специальную полицейскую операцию и за час разоблачили злоумышленников.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции от женщины поступило сообщение о том, что на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Вузовской неизвестные избили мужчину, а затем силой затащили в машину. Заявительница запомнила номерные знаки, поэтому полицейские ввели в Киеве специальную полицейскую операцию по розыску и задержанию злоумышленников", — говорится в сообщении полиции.

В течение часа сотрудники полиции установили направление движения автомобиля правонарушителей и наряд патрульной полиции остановил их неподалеку от Северного моста. Правоохранители выяснили, что между похитителями и пострадавшим накануне возник конфликт из-за неуплаты за выполненные ремонтные работы в квартире.

"Поэтому для решения денежного вопроса мужчины похитили 32-летнего потерпевшего и пытались вывезти за пределы города", — рассказали в полиции.

Четырех злоумышленников полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они — уроженцы другого государства, 1993, 1994, 1994, 1995 годов рождения.

По данному факту следователем Соломенского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины и сообщено фигурантам о подозрении. За содеянное им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в столице правоохранители задержали четырех человек, которые похитили женщину и требовали от нее оплатить несуществующий долг.

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