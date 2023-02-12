Не заметила отклонений: в Киеве в результате действий врача частной клиники серьезно пострадала беременная

Врач поставила неправильный диагноз и, имея результаты исследований, не провела срочную госпитализацию, чем нанесла тяжелые последствия для пациентки.

В Киеве в результате действий врача частной клиники серьезно пострадала беременная.

Фигурантка поставила неправильный диагноз, что повлекло за собой тяжелые последствия для пациентки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сотрудники Оболонского управления полиции начали уголовное производство и в ходе досудебного расследования установили, что во время обследования 34-летней пациентки врач акушер-гинеколог установила у пациентки беременность на раннем сроке и ни о каких отклонениях не сообщила. После консультации женщина вернулась на свое рабочее место, где ей стало плохо и она потеряла сознание.

Пострадавшую забрала скорая и доставила в медицинское учреждение на проспекте Владимира Ивасюка. После осмотра пациентки врачи немедленно провели операцию. В ходе проведения оперативных вмешательств и полученных анализов был установлен заключительный диагноз по поводу нарушения течения беременности с внутренним кровотечением.

Правоохранители установили, что врач поставила неправильный диагноз и имея результаты исследований не провела срочную госпитализацию, чем нанесла тяжелые последствия для пациентки.

Следователями Оболонского управления полиции под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры города Киева фигурантке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это привело к тяжелым последствиям для больного.

За совершенное врачу грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением свободы сроком до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

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