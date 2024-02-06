"Не выявление ДРГ, а поиск лиц, уклоняющихся от призыва": военный – о вчерашних мероприятиях ТЦК в Киеве

Во вторник, 6 февраля, сообщение со страницы Оболонского районного ТЦК и СП в Facebook о поисках ДРГ пропало без каких-либо объяснений.

Почему вчерашние отработки Оболонского района Киева назвали "выявлением ДРГ". Честнее было назвать то, чем оно и было: "поиск лиц, уклоняющихся от призыва" или условно "проверка документов и поиск нарушителей".

Об этом написал журналист, а ныне военнослужащий ВСУ Александр Рудоманов в Facebook.

"В первом и втором названии сразу понятно, о чем идет речь, но во втором названии отработки нет ощущения, что всех вокруг считают тупыми и поэтому пробуют обмануть", — отметил Рудоманов.

Напомним, 5 февраля Оболонский районный ТЦК и СП в Киеве сообщил, что на Оболони правоохранители, ТРО и работники ТЦК разыскивают диверсионную группу врага, якобы проникшую в столицу в понедельник. Для обнаружения ДРГ установили блокпосты.

Удалено сообщение Оболонского РТЦК и СП в г. Киеве

Во вторник, 6 февраля, сообщение со страницы Оболонского районного ТЦК и СП в Facebook пропало без каких-либо объяснений.

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