Не выпускал из квартиры, угрожал расправой и забирал деньги: в Киеве 26-летний внук довел бабушку до психического расстройства

Не выпускал из квартиры, угрожал расправой и забирал деньги: в Киеве 26-летний внук довел бабушку до психического расстройства

Мужчину, который систематически совершал насилие в отношении своей бабушки, взят под стражу.

В Киеве внук систематически совершал домашнее насилие по отношению к своей бабушке: он не выпускал ее из квартиры, забирал деньги и угрожал расправой.

Такими действиями мужчина довел женщину до психического расстройства.

Также читайте В Украине ужесточили наказание за домашнее насилие: Зеленский подписал закон

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Оболонской окружной прокуратурой города Киева доказана перед судом необходимость применения исключительной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении 26-летнего киевлянина, который систематически совершал домашнее насилие в отношении своей 72-летней бабушки", — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе следствия собраны доказательства того, что подозреваемый, за последний год умышленно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою бабушку, запугивал, унижал, требовал денежные средства и продукты питания.

"Чтобы сделать жизнь бабушки невыносимой, мужчина поселился в общем коридоре дома у ее квартиры, лишал ее возможности выходить из квартиры, угрожал физической расправой. Опасаясь за свою жизнь, а также за жизнь своей дочери и несовершеннолетнего внука, потерпевшая была вынуждена отдавать обидчику последние деньги и готовить ему еду", — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Согласно заключению эксперта, у потерпевшей имеется психическое расстройство, возникшее вследствие систематического насилия, совершенного горе-внуком.

У пострадавшей зафиксированы психоэмоциональные и психосоматические изменения: пониженное настроение, тревожность, страхи, напряжение, нарушение сна и аппетита, колебания артериального давления, обострение имеющихся проблем здоровья.

По результатам предварительного расследования, Оболонской окружной прокуратурой города Киева мужчине сообщено о подозрении по ст. 126-1 УК Украины, а именно в умышленном систематическом совершении психологического насилия в отношении лица, с которым находится в семейных отношениях, что приводит к психологическим страданиям и ухудшению качества жизни потерпевшего.

Кроме того, обидчик неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия.

Кроме того, мужчина ранее отбывал реальное наказание в местах лишения свободы за совершение корыстных преступлений.

При принципиальной позиции прокурора решением Оболонского районного суда города Киева обидчик пожилой женщины взят под стражу.

Напомним, в Ивано-Франковской области приговорили к трем месяцам ареста 51-летнего мужчину за психологическое домашнее насилие. Мужчина часто угрожал племяннице, оскорблял ее и ругался в ее адрес.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку