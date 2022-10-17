"Не выезжайте в центр без острой необходимости": Кличко предупредил о перекрытии движения в части Киева

В центре Киева перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



"Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр города без острой необходимости. А также не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Будем сознательными и заботимся о собственной безопасности! Вместе выстоим", — подчеркнул он.

Атака Киева дронами

Напомним, сегодня утром, 17 октября, российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе.

Из-за этого перекрыли движение по центральной части Киева — от улицы Крещатик до цирка. Кроме того, все учебные заведения перешли на дистанционный режим.

Читайте также: