Не удалось реанимировать: в Киеве женщина скончалась на детской площадке

В Киеве произошла трагедия во дворе жилого дома по улице Драгоманова в Дарницком районе. В сети пишут, что женщина "упала с катка", и от удара потеряла сознание, у нее произошла остановка сердца. Приехавшим на вызов медикам не удалось ее реанимировать.

Видео обнародовали в Сети.

В Киеве женщина упала с катка и скончалась

На кадрах видно, как медики пытаются спасти женщину. Все происходит на детской площадке во дворе. У женщины и медиков собрались прохожие. Говорят, что ей было всего 36 лет, сиротами остались двое детей.

В полиции Киева сайту ТСН.ua рассказали, что действительно такой вызов поступал от медиков.

"Поступило сообщение, что во дворе по улице Драгоманова лежит женщина. Когда на место прибыли сотрудники полиции, то выяснилось, что медики на месте уже проводили реанимационные мероприятия, но женщина к сожалению умерла. Пока у нас есть только первоочередная информация. Возраст женщины и все обстоятельства трагедии будут устанавливаться. Рядом был супруг погибшей, он сообщил правоохранителям, что "жена отошла в сторону и с ней, что-то случилось". Что именно – будем устанавливать", – рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Там добавляют, что причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

Напомним, в Польше в ДТП погибла 4-летняя девочка из Украины. Ребенок в марте 2022 года вместе с мамой сбежал от войны, а уже в августе 2023 года попал в ДТП и в январе 2024 года возвращался с реабилитации после тяжелых травм.

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