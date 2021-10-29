Не стало супруг и их дочери: под Киевом нашли мертвой всю семью (фото)

Не стало супруг и их дочери: под Киевом нашли мертвой всю семью (фото)

Причины трагедии устанавливаются.

В г. Бровары Киевской области 29 октября в 13:00 нашли мертвой всю семью. Вероятно они отравились угарным газом.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

К полиции обратилась женщина, которая сообщила, что ее родственники не отвечают на телефонные звонки. На место происшествия прибыли правоохранители и спасатели. В квартире обнаружили тела троих погибших. Ими оказались 55-летний мужчина, его 51-летняя жена и 26-летняя дочь.

Признаков насилия на телах усопших не обнаружили. Предварительная причина смерти людей – отравление угарным газом.

Из дома эвакуировали всех жителей. Полиция устанавливает причины смерти трех человек.

Напомним, под Харьковом после пожара обнаружили тела родителей и их сына.

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