Не справился с управлением и влетел в МАФ: новые детали ДТП в Киеве от полиции

Стало известно, что водитель автомобиля, влетевшего в МАФ на Русановке в Киеве, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пострадал, но от госпитализации отказался.

Об этом журналистам "КИЕВ24" сообщили в полиции.

Пострадавший больше всего зоомагазин выехал на время выполнения ремонта МАФа. Работают мастера. Также работник киоска с цветами рассказал, что нанесенный ущерб водитель компенсировал.

"Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в МАФ. Пострадавших нет, но и он считается пострадавшим. На мужчину составлено два протокола по 124 и 130 статьям", — отметили в полиции.

Напомним, в Голосеевском районе Киева, 11 января, произошло смертельное ДТП. В результате столкновения минивэна и автобуса погибли два человека.

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