Не спасение, а квест: в Киеве спасатели несколько суток пытались снять кота с 23 этажа

Не спасение, а квест: в Киеве спасатели несколько суток пытались снять кота с 23 этажа

Кот боялся спасателей и всячески пытался от них скрыться.

В Киеве кот застрял на высоте 23 этажа. Спасать четвероногого пришлось альпинистам, однако сделать это оказалось не так-то просто. Снять животное удалось только после того, как оно попало в "ловушку".

Об этом пишут в группе "Команда спасения животных в Киеве".

Так, бездомный кот некоторое время жил в подъезде. Его подкармливали местные жители, которые на днях спохватились — четвероногий пропал. На голос людей животное не шло. Впоследствии пушистого заметили на крыше 23 этажа. Поэтому жители обратились к "Команде спасения".

"Спасатели начали работы. Для спуска к коту веревка была повешена на технической площадке 26-го этажа, и высотник начал спуск. Заметив спасателя, кот немедленно начал убегать. К счастью для кота, было светло и он мог сориентироваться и не упасть. Кот быстро перебрался на крышу соседнего дома и спустился по ней на два этажа ниже. Затем залез в водосток и начал перемещаться по нему. Спасатели наблюдали за перемещениями кота по фасаду здания. Надо было ждать, когда он доберется в более-менее безопасное место", — рассказали в группе спасения животных.

Позже кот спустился на уровень 19 этажа. Там он спрятался в ливневке. Но увидев спасателей, снова испугался и слез еще ниже — на 18 этаж.

"Ниже прыгать было уже некуда. Выступающие части фасада закончились, следующий шаг кота был бы шагом к смерти. Приняли решение не нервировать кота дальше и не спускаться к нему. По веревке на балкон спустили и установили автоматическую ловушку. Веревку зафиксировали и закрепили так, чтобы кот не упал если попадется. Через сутки кот все же зашел в ловушку и был успешно поднят", — добавили в" Команде спасения животных в Киеве".

Напомним, что в Днепропетровской области бешеная лиса напала на домашних животных. В микрорайоне ввели карантин.

Новости Украины: в Одессе кот испугался спасателей и спрыгнул с верхушки дерева

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку