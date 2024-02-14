Не смывает даже дождем: в Киеве произошел переполох из-за белой смеси возле жилого дома (фото)

В Киеве произошел переполох из-за странной белой смеси, которую рассыпали на газоне перед жилым домом на проспекте Григоренко в Дарницком районе. Жителей Позняков испугало странное вещество, рассыпанное перед домом.

Об этом сообщил корреспондент сайта ТСН.ua.

Боятся болезней и инфекций

Люди даже пишут, что это может быть причиной для будущих болезней и эпидемий. Местные жители говорят, что раньше такого никогда не бывало у их дома. Белая смесь рассыпана именно на газоне, где когда-то соседи высаживали деревья, но те не прижились.

Фото: соцсети

"На песок это совсем не похоже. Дождь прошел, а он все же лежит на поверхности", — рассказала сайту ТСН.ua Надежда Воробьева, автор публикации в социальной сети.

Она добавляет, что многие пишут, что белая смесь может быть удобрением для травы, но лично она в этом сомневается.

Фото: соцсети

Пока жители кроме социальной сети никуда не обращались за помощью, но планируют собрать вещество в пакет и отнести на исследования.

Что говорят в Госпродпотребслужбе?

Информацию о появлении странной белой смеси на газоне на проспекте Григоренко, сайт ТСН.ua передал главному управлению Госпродпотребслужбы Киева.

"Жалоб на что-то рассыпанное у дома на проспекте Григоренко нам не поступало от жителей. Но наши сотрудники выехали на место. К сожалению, ничего подозрительного там уже не было, поэтому трудно сказать, что было рассыпано на газоне", — рассказал сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Он советует гражданам, если что-то подозрительное заметили во дворе или рядом с домом, то нужно сразу звонить по телефону на горячую линию КГГА на номер 15-51.

"Городские службы сразу реагируют на подобные случаи, к этому привлекают и наших сотрудников. Проводится отбор подозрительных образцов и если угроза действительно есть, определяется предел возможной отравленной территории. В данном случае наши инспекторы ничего подозрительного не обнаружили. На придомовой территории дети могли даже развлечения ради". или розыгрыша рассыпать муку", — объясняет Олег Рубан.

Напомним, на днях соцсети всколыхнуло еще и состояние метро столицы. Киевляне обсуждали загадочное "ноу-хау" в метрополитене Киева. На станции "Хрешатик" люди заметили несколько мест на путях, где отсутствуют болты на шпалах, а под рельсы забиты деревянные бруски.

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