Не разминулись: в метро Киева двое мужчин устроили кровавую драку

Конфликт произошел на станции "Зверинецкая", где по зверски подрались пассажиры.

В Киеве на станции метро "Зверинецкая" (бывшее название — "Дружбы народов" — ред.) произошла кровавая потасовка между мужчинами. Один из них лежит в крови на полу станции метро. Ему оказывают помощь полицейские. Еще один мужчина стоит рядом с окровавленным лицом.

В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что участники потасовки задержаны.

"На станции метро "Зверинецкая" двое мужчин устроили драку. Участники доставлены в отделение полиции. Оказана помощь пострадавшему. На место выехала следственно-оперативная группа. Известно, что мужчины 1968 и 1974 годов рождения — между ними произошел внезапный конфликт", — сообщили в полиции Киева

В метро Киева двое мужчин устроили кровавую драку. Фото: скрин Киев Инфо

"Поединок" мужчины устроили прямо на платформе станции метро. Телесные повреждения получили оба. Тот, что лежал на полу, пострадал больше.

В метро Киева двое мужчин устроили кровавую драку. Фото: скрин Киев Инфо

Причина потасовки оказалась простой – мужчины не смогли разминуться в огромном холле станции. Пассажиры сначала столкнулись между собой, начали ссору, а затем пустили в ход кулаки.

Тем временем на Одесщине рыбалка закончилась трагедией. Двое мужчин, которые якобы приехали порыбачить, и охранники водоема сначала ссорились, а затем устроили драку.

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