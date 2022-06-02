Не прошло и года: полиция сообщила о подозрении мужчинам, устроившим стрельбу в ресторане Киева

Не прошло и года: полиция сообщила о подозрении мужчинам, устроившим стрельбу в ресторане Киева

Мужчины устроили драку со стрельбой в столичном ресторане, а дома у них изъяли много оружия.

Следователи сообщили о подозрении трем мужчинам, устроившим драку со стрельбой в ресторане Киева в августе прошлого года. Квалификация правонарушения – хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Известно, что две компании мужчин назначили встречу в заведении, где между ними произошел конфликт. Тогда один из фигурантов достал оружие на летней террасе заведения и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов. После этого мужчины начали драться. В результате несколько человек получили телесные повреждения.

Сейчас троих правонарушителей задержали. Полицейские провели 15 обысков в квартирах и автомобилях фигурантов. Они изъяли много оружия, гранаты, патроны, мобильные телефоны, автомобили и другие вещественные доказательства.

Мужчинам грозит от трех до семи лет тюремного заключения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве полицейские разоблачили точку сбыта наркотиков, замаскированную под магазин брендовой одежды и обуви. Судя по опубликованным фото, это Werare на улице Тарасовской,10.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Фото: Полиция Киева / Facebook Фото: Полиция Киева / Facebook Фото: Полиция Киева / Facebook

Обращение Владимира Зеленского по итогам 1 июня

Читайте также: