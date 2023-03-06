Не понравился внешний вид: в Киеве молодой человек едва не до смерти избил подростка (фото)

В Киеве посреди улицы обнаружили без сознания парня. На место прибыли медики и полиция.

Об инциденте сообщили в полиции Киева.

Правоохранители выяснили, что к 16-летнему парню на улице начал приставать неизвестный, спровоцировал конфликт и избил его. Когда потерпевший потерял сознание, то злоумышленник скрылся. Пострадавший находится в больнице.

"К розыскам подозреваемого были задействованы оперативники управления уголовного розыска полиции Киева, Дарницкого управления полиции, ювенальные полицейские и аналитики управления криминального анализа. Правоохранители установили личность нарушителя и разыскали его на одной из улиц Дарницкого района", — говорится в сообщении ведомства.

Нарушителем оказался 19-летний местный житель, объяснивший, что избил подростка из-за того, что ему не понравился его внешний вид.

Следователи Дарницкого управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой объявили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Житомирской области полицейские за несколько часов раскрыли двойное убийство. Случайный гость нанес смертельные ранения местным супругам.

А в Запорожье злоумышленник убил товарища, а затем его мать, чтобы не "сдала" его полиции.

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