Не понравилось обслуживание: в Киеве мужчина поджег кафе на Лесном массиве (фото)

Не понравилось обслуживание: в Киеве мужчина поджег кафе на Лесном массиве (фото)

За содеянное фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киеве посетителю не понравилось обслуживание в кафе, и он решил устроить там пожар. Вследствие инцидента никто не пострадал. За содеянное фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о пожаре в кафе на улице Шолом Алейхема. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и врачи.

Как рассказал следователь Деснянского управления полиции Александр Кокидько, спасатели ликвидировали пожар, а полицейские неподалеку от места происшествия обнаружили мужчину, совершившего правонарушение.

"Нам злоумышленник объяснил, что ему не понравилось обслуживание в кафе, и он решил отомстить: разбил окно, вылил внутрь зажигательную смесь и зажег ее. В результате пожара поврежден интерьер зала. С места происшествия мы изъяли пластиковую бутылку, которую направили на проведение экспертизы", — говорит Кокидько.

Поджигателем оказался ранее не судимый 35-летний киевлянин, которого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На момент совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Прибор Драгер показал 1,6 промилле.

"Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Киевлянину грозит до десяти лет заключения", — добавил Александр Кокидько.

Напомним, в Виннице мужчина, чтобы насолить жене, поджег квартиру, а сам притаился на балконе.

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