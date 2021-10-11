Не понравилось, как припарковался: в Киеве BMV обложили бетонными глыбами (фото)

Возмущенные жители на бетонные глыбы еще положили огромную колоду.
В Киеве местным не понравилось, как припарковался автомобиль BMV и они обложили его бетонными глыбами.
Возмущенные жители на бетонные глыбы еще и положили огромную колоду.
Об этом сообщил telegram-паблик "Киев Сейчас" и обнародовал фото.
"На Гарматной, 44, кому-то не понравилась парковка BMW", — говорится в заметке под фото.
Напомним, в Киеве в микрорайоне Академгородок мужчина припарковал свой Opel прямо на газоне под подъездом. Возмущенные жители высыпали мусор на машину, чтобы проучить водителя.