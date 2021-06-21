Не поделили наследство: под Киевом мужчина изрубил брата топором и хотел переложить вину на отца

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице, но состояние его стабильное.

В Киевской области злоумышленник напал с топором на младшего брата и пытался переложить вину за совершенное преступление на своего отца.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Злоумышленник сам позвонил в полицию. Однако он представившись вымышленным именем сообщил, что в селе Андреевка близ города Сквира на Белоцерковщине отец ударил сына топором.

Однако следователи установили, что преступление совершил сам заявитель. Как выяснилось, отец вместе с двумя своими сыновьями употребляли алкоголь. После застолья отец ушел отдыхать, а младший сын вышел курить. Когда мужчина уже возвращался в дом, брат набросился на него с топором и нанес четыре удара в область головы, шеи и в спину.

По словам правоохранителей, конфликт возник из-за наследства, которое отец захотел переписать на младшего сына, так как старший постоянно пьянствует.

Злоумышленника задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице, но состояние его стабильное.

Напомним, что в Киеве мужчина избил парня из-за внешности.

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