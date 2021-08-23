Не поделили место в цирке: полиция задержала двух мужчин, которые устроили стрельбу в Василькове

Не поделили место в цирке: полиция задержала двух мужчин, которые устроили стрельбу в Василькове

Ссора возникла из-за нехватки посадочных мест во время представления передвижного цирка.

В городе Васильков Киевской области произошла перестрелка. Как выяснилось, двое мужчин не поделили место в цирке и устроили разборки среди толпы зрителей. Сейчас фигурантов дела уже задержаны.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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"22 августа около 19:30 между двумя мужчинами возникла ссора из-за нехватки посадочных мест во время представления передвижного цирка в г. Васильков. В результате конфликта один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль" Наган" и начал стрелять в другого, который, в свою очередь, взял из машины пистолет ПМР, начал стрелять в ответ и ранил оппонента в бедро", — рассказали подробности инцидента правоохранители.

Сейчас обое фигурантов стрельбы в Василькове уже задержаны. Они находятся в изоляторе временного содержания.

"По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — добавили в полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта и решают вопрос о сообщение обоим фигурантам о подозрении.

Напомним, в одном из кафе в центре Львова мужчина устроил стрельбу и скрылся.

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