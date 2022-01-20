Не поделили котлеты: в школе в Киеве повара и уборщица устроили драку (фото)

Не поделили котлеты: в школе в Киеве повара и уборщица устроили драку (фото)

Информация о конфликте появилась в родительских чатах.

В Киеве в школе №221 повара и уборщица подрались на глазах у учащихся. Конфликт возник якобы из-за котлет.

Об этом сообщает "Киевинформ".

Информация о конфликте появилась в родительских чатах. Там сообщили, что столовая не будет работать несколько дней. А накануне в школе произошел конфликт с потасовкой. Свидетелем инцидента стала одна из мам.

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"Повара подрались с уборщицей. Причиной стало то, что уборщица пыталась воспрепятствовать повторному использованию котлет", — написала женщина в чате.

В конфликт вмешалась директор школы, она пыталась разнять женщин в вестибюле, где родители ждали детей.

"Я так понимаю, бились повара, а она пришла их успокоить. Одна из них пошла на нее с вилкой", – говорится в другом сообщении.

Родители пишут, что их беспокоит не только этот инцидент, а вообще качество питания в школе. Они показали фото одного из обедов в столовой. Блюда выглядят бледно и не аппетитно.

Напомним, что в Киеве проезд в коммунальном транспорте для школьников останется бесплатным. При отсутствии электронной карточки ученика родителям придется платить за проезд ребенка в общественном транспорте.

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