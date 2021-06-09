Не поделили дорогу: в Киеве водитель Hyundai в ходе драки на дороге ранил водителя Volvo острым предметом

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожного конфликта.

В Святошинском районе столицы между двумя водителями возникла драка из-за первоочередности проезда, в ходе которой один из мужчин ранил оппонента острым предметом.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В столичную полицию от прохожих поступило сообщение о дорожном конфликте на бульваре Академика Вернадского. На место выехали наряды патрульных полицейских, следственно-оперативная группа районного управления полиции и врачи.

Предварительно правоохранители установили, что между двумя водителями возник конфликт из-за первоочередности проезда, который перерос в драку: 40-летний водитель автомобиля Volvo нанес телесные повреждения 49-летнему водителю автомобиля Hyundai, который в свою очередь, ранил оппонента острым предметом. Водителя Volvo врачи доставили в больницу для оказания помощи.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожного конфликта.

Напомним, в Киеве таксист забрызгал пассажирку с 6-летним ребенком газовым баллончиком после того, как она отказалась с ним ехать. Клиентка такси с ребенком не предупредила водителя о необходимости в салоне автокресла. Это, по словам женщины, разозлило таксиста, сначала он начал грубо ругаться, а затем применил баллончик.

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