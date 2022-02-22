"Не паникуй!": в Киеве оголенная активистка Femen призвали украинцев сохранять спокойствие (фото)

"Не паникуй!": в Киеве оголенная активистка Femen призвали украинцев сохранять спокойствие (фото)

Полиция задержала девушку и накинула на нее черное пальто.

В Киеве полуобнаженная активистка Femen призвала украинцев не паниковать и сохранять спокойствие.

Femen обратились к киевлянам обычным для себя способом: полуобнаженная девушка вышла на улицу возле железнодорожного вокзала с надписью: "Don't Panic" на груди и животе.

Затем у вокзала появилась полиция. Девушку задержали и накинули на нее черное пальто.

Отметим, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Глава страны-агрессорки подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

Напомним, секстремистка Femen провела во вторник, 15 февраля, протест у посольства США в Киеве, чтобы высмеять паникерскую политику Соединенных Штатов, приведшую к цепной реакции закрытия посольств и эвакуации персонала.

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