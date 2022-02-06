"Не паникуй! Готовься!": в Киеве состоялись вторые масштабные учения по гражданской обороне

"Не паникуй! Готовься!": в Киеве состоялись вторые масштабные учения по гражданской обороне

На военной подготовке собралось более 500 неравнодушных граждан разного возраста и пола.

В Киеве в воскресенье, 6 февраля, состоялись вторые масштабные учения по гражданской обороне в рамках кампании "Не паникуй! Готовься!". Мероприятие, которое проходило на территории завода "АТЭК", организовано Гражданским штабом обороны при поддержке Национального Корпуса.

"Наши граждане должны уметь и знать, как защитить себя и свою семью в случае развертывания полномасштабной войны с Россией. И мы всегда готовы помочь им в этом", — говорится в сообщении на Telegram-канале Нацкорпуса.

Отмечается, что на военную подготовку собралось более 500 неравнодушных граждан разных возрастов и пола, желающих получить необходимые навыки для защиты в случае военной эскалации со стороны РФ.

Тренировки проводились на разных локациях по группам согласно уровню подготовки. По новой интенсивной программе от инструкторов, ветеранов российско-украинской войны, сегодня на военной подготовке граждане овладевали: тактикой действий малых групп пехоты, ведением ближнего боя, работой с техникой, патрулированием территории, эвакуацией раненых и многими другими полезными навыками.

В частности, состоялась выездная тренировка по огневой подготовке. Группа более опытных участников на полигоне отработала навыки по владению оружием.

С помощью профессиональных инструкторов участники имели возможность отточить на практике стрелковые приемы и подготовиться к боевым действиям на случай полномасштабного вторжения вражеских войск.

Другие группы участников на территории завода "АТЭК" овладевали новыми знаниями по оборонным мерам.

По словам первого командира полка "Азов", лидера Национального Корпуса Андрея Белецкого, в условиях, когда Кремль продолжает стягивать войска к нашим границам – каждому украинцу важно быть готовым и знать, как защитить свой дом.

Напомним:

С 1 января 2022 года по закону в Украине появился еще один вид войск – Силы территориальной обороны. Главная их задача – охрана стратегических объектов, блокпостов и противодействие диверсантам. Также члены терробороны должны оказывать помощь в случае чрезвычайных ситуаций.

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