Не открывается дверь, в туалете нет воды: "Укрзализныця" из-за сервиса попала в очередной скандал

Не открывается дверь, в туалете нет воды: "Укрзализныця" из-за сервиса попала в очередной скандал

Неприятный инцидент произошел в электричке Киев – Бобровица.

В Украине пассажиры снова оказались недовольны сервисом "Укрзализныци". Они сетуют на грязные стены в вагонах и неработающие сигналы оповещения.

Об этом на своей странице в соцсети написал недовольный клиент Александр Рудоманов.

По его словам, 30 ноября он воспользовался услугами "Укрзализныци" и оказался более чем недоволен. Мужчина сел на электричку, курсирующую по маршруту Киев — Бобровица. Стены вагона внутри были изрисованы, в туалетах не было воды, а часть дверей банально не открывалась.

"Что я могу сказать? Плюсы: тепло, продают штаны и колбасу. Минусы: нет воды в туалетах, машинист курит в кабине, часть дверей не открывается, часть электронных табло не работает, не объявляются остановки, обрисованы вагоны изнутри", — отметил мужчина.

Впоследствии в комментарии к посту клиента пришли представили компании. Они извинились за инцидент и пообещали разобраться в ситуации.

"Искренне извиняемся за отрицательный опыт, который вы получили от поездки в пригородном электропоезде. Информация уже передана в соответствующее подразделение", — подчеркнули в "Укрзализныце".

Напомним, что в Украине из-за пандемии коронавируса закрылось большое количество ресторанов и гостиниц, однако вырос внутренний туризм.

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