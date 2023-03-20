Не открывайте окна и избегайте активности на улице: киевлян предупредили об опасности

На левом берегу Киева утром 20 марта фиксируется высокий уровень загрязненности воздуха.

Об этом сообщает КГГА.

"По состоянию на 8:00 20 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний на правом и высокий на левом берегу. Радиационный фон по всему городу – в норме. Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", — говорится в сообщении.

На левом берегу на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха – 79 (высокий уровень загрязненности).

До нормализации ситуации киевлян просят воздержаться от проветривания помещений и физической активности на открытом воздухе.

Напомним, в Голосеевском районе Киева заметили меняющий цвет воды водоем.

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