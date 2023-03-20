Не открывайте окна и избегайте активности на улице: киевлян предупредили об опасности

На левом берегу Киева высокий уровень загрязненности воздуха.
На левом берегу Киева утром 20 марта фиксируется высокий уровень загрязненности воздуха.
Об этом сообщает КГГА.
"По состоянию на 8:00 20 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний на правом и высокий на левом берегу. Радиационный фон по всему городу – в норме. Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", — говорится в сообщении.
На левом берегу на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха – 79 (высокий уровень загрязненности).
До нормализации ситуации киевлян просят воздержаться от проветривания помещений и физической активности на открытом воздухе.
Напомним, в Голосеевском районе Киева заметили меняющий цвет воды водоем.
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