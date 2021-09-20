"Не от вакцинации": в Минобразования объяснили, от чего умер 19-летний студент под Киевом

"Не от вакцинации": в Минобразования объяснили, от чего умер 19-летний студент под Киевом

По словам Шкарлета, есть несколько побочных явлений.

Смерть вакцинированованного в сентябре 19-летнего студента Украинского гуманитарного института произошла не из-за прививки.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время открытия Форума Всеукраинской недели дошкольного образования "Дошкольное образование Украины 30", сообщает "Укринформ".

"Те досадные случаи, которые происходят, все знаем — облетели определенные сети сообщения о мальчике 19 лет, но там причина, она будет обнародована, причина не в вакцинации. Есть несколько побочных явлений, но вакцинации сегодня наш с вами залог успешного образовательного процесса" — сказал Шкарлет.

Он призвал педагогов обращаться за разъяснениями относительно вакцинации и ее последствий к профильным врачам и в центр предоставления консультации Министерства здравоохранения.

Напомним:

В Киеве женщина умерла от коронавируса после прививки первой дозой препарата Moderna . Вакцину она получила тот же день, когда проявились симптомы болезни. Согласно анализам и представленной медицинской документации, причинно-следственной связи с вакциной нет.

. Вакцину она получила тот же день, когда проявились симптомы болезни. В Винницкой области умер 47-летний мужчина вскоре после прививки вакциной Pfizer. Через несколько часов после укола человек пожаловался на слабость и тошноту, а позже потерял сознание. Врачи скорой, которые прибыли на вызов, спасти его не смогли. Причиной смерти мужа предварительно назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Новости недели: в Украине лишь 12% полностью привитых против COVID-19 - кто главный враг вакцинации

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку