Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Не от вакцинации": в Минобразования объяснили, от чего умер 19-летний студент под Киевом

"Не от вакцинации": в Минобразования объяснили, от чего умер 19-летний студент под Киевом

Фото: Украинское гуманитарный институт

По словам Шкарлета, есть несколько побочных явлений.

Смерть вакцинированованного в сентябре 19-летнего студента Украинского гуманитарного института произошла не из-за прививки.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время открытия Форума Всеукраинской недели дошкольного образования "Дошкольное образование Украины 30", сообщает "Укринформ".

"Те досадные случаи, которые происходят, все знаем — облетели определенные сети сообщения о мальчике 19 лет, но там причина, она будет обнародована, причина не в вакцинации. Есть несколько побочных явлений, но вакцинации сегодня наш с вами залог успешного образовательного процесса" — сказал Шкарлет.

Он призвал педагогов обращаться за разъяснениями относительно вакцинации и ее последствий к профильным врачам и в центр предоставления консультации Министерства здравоохранения.

Напомним:

Новости недели: в Украине лишь 12% полностью привитых против COVID-19 - кто главный враг вакцинации

Новости недели: в Украине лишь 12% полностью привитых против COVID-19 - кто главный враг вакцинации
Следующая публикация