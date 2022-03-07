"Не огурцы, а помидоры": история о том, что женщина в Киеве сбила консервацией вражеский дрон, оказалась правдой

"Не огурцы, а помидоры": история о том, что женщина в Киеве сбила консервацией вражеский дрон, оказалась правдой

Женщина рассказала, что она курила на балконе и увидела дрон.

В Днепровском районе Киева женщина действительно сбила вражеский дрон банкой консервации. Однако женщина отметила, что это были не огурцы, а помидоры.

Об этом сообщает издание liga.net, разыскавшее героиню.

Женщину зовут Елена. Она рассказала, что в тот день курила на балконе и увидела дрон. Поскольку она боялась, что ее могут обстрелять, выхватила банку консервированных помидоров и швырнула. После этого она с мужем выбежали из дома и растоптали летательный аппарат.

По мнению Елены, дрон запустили мародеры, которые таким образом ищут квартиры без хозяев: "У нас по подъезду они уже ходили. Соседка заметила подозрительных молодых людей, а когда начала расспрашивать громко, кто они и откуда, те быстро убежали. Мирные люди не сделали бы так".

Как отмечает издание, Елена по специальности журналистка, однако, последние 12 лет работает в торговле.

Напомним, бывший защитник сборной Украины, донецкого "Шахтера" и "Барселоны" Дмитрий Чигринский, представляющий ныне греческий "Ионикос", высказался о полномасштабном военном вторжении России на украинские земли.