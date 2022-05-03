"Не общайтесь с неизвестными": в Киеве задержаны 319 членов ДРГ

"Не общайтесь с неизвестными": в Киеве задержаны 319 членов ДРГ

Силы обороны продолжают работу в усиленном режиме.

С начала российской агрессии на территории Киева задержаны 319 членов ДРГ, часть которых входила в состав 18 групп.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

"Дорогие киевляне! Напоминаем вам, что противник все еще существует. Силы обороны продолжают работать в усиленном режиме", — отметили в Киевской МВА.

Работа по задержанию диверсантов продолжается.

"Будьте осторожны и берегите себя! Не общайтесь с неизвестными людьми. При обнаружении подозрительных лиц, просьба обращаться в полицию по номеру 102", — говорится в сообщении КМВА.

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