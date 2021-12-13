Не обошлось без скандала: стало известно, каким будет фасад легендарного "Детского мира" в Киеве

Не обошлось без скандала: стало известно, каким будет фасад легендарного "Детского мира" в Киеве

В сообществе архитекторов назвали найденный масштаб фасадов нового здания удачным решением.

Завершился Всеукраинский архитектурный конкурс по поводу того, как должно выглядеть здание "Детского мира" в Киеве.

Застройщик Edelburg Development обратился в Национальный союз архитекторов (НСАУ) для организации профессионального конкурса. По итогам конкурса победил авторский проект Дмитрия Аранчии. Теперь заказчик и проектировщик здания должны заняться проработкой возможностей для решения реконструкции фасада.

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Об этом сообщают "Недвижимые".

Как отметили в НСАУ, члены жюри в процессе обсуждения отметили тактичный подход авторов к нынешнему зданию торгового центра, а заказчик – экономическую целесообразность предлагаемых решений. В сообществе архитекторов назвали найденный масштаб фасадов нового здания удачным решением.

В основу компромисса легло сохранение модернистского фасада "Детского мира". "Авторская идея отталкивается от нынешнего объема, а в частности, самого узнаваемого его элемента – объемного модуля из анодированного алюминия. Предложение заключается в сочетании современного и исторического зданий за счет перехода вышеупомянутого модуля нынешнего фасада на новое здание, перехода путем так называемого градиента (растяжки)", — сообщили в НСАУ.

Как отметил архитектор и активист Виктор Глеба, под видом реконструкции застройщик легализует новое строительство 25 тысяч "квадратов" торговой площади на месте парковки универмага "Детский мир".

"Подлог документов МУО и недостоверные сведения о "пристройке" должны стать основаниями для возбуждения уголовного дела", — заявил он.

В марте стало известно, что в Киеве хотят перестроить легендарный Детский мир и построить его вторую очередь.

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