Не нравилось, что на него лает: в Киеве мужчина застрелил бельгийскую овчарку соседей (фото)

Подозреваемый, находясь в обеденное время в частном доме на Подоле, произвел три прицельные выстрела в соседскую собаку, тот погиб.

В Киеве мужчина застрелил бельгийскую овчарку соседей, потому что тот на него лаял.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 51-летнему жителю столицы в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели (ч. 1 ст. 299 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Также читайте Грозит восемь лет за решеткой: в Киеве мужчина бил носаками маленького щенка в Бабьем Яру

По данным следствия, в апреле 2024 года, подозреваемый, находясь в обеденное время в частном доме в Подольском районе, произвел три прицельных выстрела в соседскую собаку породы бельгийская овчарка.

Животное погибло.

Пса по кличке "Чип" привезли из зоны АТО в 2016 году, он много лет охранял дом своей семьи.

Чипа привезли из зоны АТО в 2016 году / Фото: Прокуратура Киева

По словам владельцев животного, соседу не нравилось, что собака все время на него лает.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области служебный пес разыскал младенца, которого пьяный отец вынес из дома.

Читайте также: