Не могут бегать: львята, которых забрали из контактного зоопарка Киевской области, нуждаются в лечении

По словам врачей, львят неправильно кормили, поэтому кости не успевали формироваться и стали очень хрупкими.

Зоозащитники недавно забрали из контактного зоопарка трех львят: девочку Киару и двух ее братьев — Джамиля и Царя. Теперь собирают средства на лечение животных. Их удерживали на Ясногородской страусиной ферме, в 30 километрах от Киева.

Об этом говорится в сообщении UAnimals.

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Ветеринары уже сделали львятам прививки, чиповали, взяли анализы и обработали от паразитов. Понемногу они привыкают к новому дому в "Приюте для диких животных", где можно было бы вволю играть и бегать... Но они не могут бегать. Даже ходить им очень больно.

Врачи сказали из-за того, что в контактном зоопарке их неправильно кормили, поэтому кости не успевали формироваться. Они очень хрупкие, поэтому у Киары целых три перелома на двух лапках. У Джамиля — множественные растяжения связок и сухожилий. У Царя кости пока хорошо срастаются, но, когда они окрепнут, ветеринары точно решат, нужна ли ему операция.

Напомним, в Голосеевском районе Киева женщина выехала из квартиры и оставила на произвол судьбы свою кошку. Животное никуда не уходит, оно все время проводит на коврике у двери бывшей квартиры.

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