Не мог найти себе жену: в Киеве мужчина разгромил приемную граждан Министерства соцполитики (фото, видео)

Испуганные работники и посетители едва ли успели выбежать на улицу и вызвали полицию.

В Киеве мужчина разгромил приемную граждан Министерства социальной политики Украины, поскольку не мог найти себе жену. Его ждет суд.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"В конце сентября этого года мужчина зашел в приемную граждан министерства и неожиданно начал стулом бить окна и переворачивать офисную мебель и технику, сопровождая эти действия грубой бранью. Испуганные работники и посетители едва ли успели выбежать на улицу и вызвали полицию", – говорится в сообщении.

Свою агрессию мужчина объяснил жизненными неурядицами / Фото: Киевская городская прокуратура

Выяснилось, что мужчина в Киеве находится проездом. На специальных учетах врачей психиатра и нарколога не состоит, военной службы не проходил, официально не трудоустроен.

Свою агрессию мужчина объяснил жизненными трудностями, мол, долго не мог познакомиться с порядочной женщиной и создать семью, а по его мнению, государственные учреждения не желали помочь ему в этом вопросе.

В Киеве будут судить мужчину, который разгромил приемную граждан Минсоцполитики / Фото: Киевская городская прокуратура

В суд направлен обвинительный акт в отношении 32-летнего уроженца Волынской области за совершение хулиганства в приемной граждан Министерства социальной политики (ч.1 ст. 296 УК Украины).

За хулиганство мужчине грозит штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. или пробационный надзор до трех лет или ограничение свободы на тот же срок.

Напомним, в Киеве книжной лавке "Збірка" угрожают из-за презентации фотокниги об украинском ЛГБТ-комьюнити.

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