Не как всех: в Киеве чиновников будут прививать от коронавируса мобильные бригады вакциной Pfizer

В столице с 14 июня начнется вакцинация госслужащих от COVID-19.

В Киеве начнется вакцинация госслужащих от COVID-19. В частности, речь идет о сотрудниках законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления.

В столице их будут прививать мобильные бригады вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, начиная с 14 июня.

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Об этом говорится в сообщении КГГА.

"Всего с начала вакцинации в столице уже привито 177 396 человек. Среди них: медицинские работники, педагоги, социальные работники, спасатели, паралимпийцы и маломобильные граждане и люди старше 65 лет. Из них две дозы получили 20 759 человек", — рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, чтобы обеспечить процесс вакцинации, согласно требованиям дорожной карты Минздрава, в Киеве работают 97 пунктов вакцинации и 25 мобильных бригад.

Кроме того, с 29 мая на территории Международного выставочного центра заработал Центр вакцинации, в котором на выходных прививают зарегистрированных в приложении "Дія". За четыре выходных в Центре вакцинировано более 8 500 человек.

Напомним, что со вчерашнего дня в Киеве открыли предварительную запись на массовую вакцинацию в Международном выставочном центре через сервис Helsi.me.

Чтобы записаться на прививку против COVID-19, нужно зайти по на сайт helsi.me и выбрать день и время. Подтверждение записи будет направлено в SMS-сообщении, которое нужно показать при входе в центр вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія".

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