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Не хотел жить с родителями: в Киеве парень "заминировал" вокзал, чтобы его отправили в тюрьму

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Не хотел жить с родителями: в Киеве парень "заминировал" вокзал, чтобы его отправили в тюрьму

скриншот с видео

Теперь 25-летнему мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В Киеве парень "заминировал" Центральный вокзал, чтобы его заключили в тюрьму.

Об этом сообщил паблик "Киев Сейчас".

"На такой отчаянный шаг 25-летний парень пошел, чтобы не жить с родителями. Теперь ему грозит от двух до шести лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Напомним,в Киеве 13-летний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома. Трагический случай произошел на улице Межовой, 19 в Подольском районе. Приехавшая на вызов скорая госпитализировала ребенка. Причины трагедии будут устанавливаться правоохранителями.

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